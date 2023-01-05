Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що місто Тампере, що у Фінляндії, надіслало до столиці три автобуси із гуманітарною допомогою. Про це очільник Києва написав у своєму Telegram.

«Через постійні атаки російського агресора і його спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. А нам вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту. Нагадаю, що сьогодні на всіх тролейбусних і трамвайних маршрутах міста у нас працюють автобуси», - зазначив Кличко.

Київський міський голова нагадав, що Тампере постійно надсилає Києву гуманітарну допомогу. А на початку широкомасштабної агресії Росії фінське місто прийняло багато українців, які рятувалися від війни.

Кличко також додав, що Тампере – перше місто, з яким Київ підписав колись угоду про побратимство (в 1954 році).