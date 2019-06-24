В Киеве на Героев Днепра неизвестные в балаклавах пытались поджечь маршрутки

Несколько человек забросали их "коктейлями Молотова".

?В Киеве на Героев Днепра неизвестные в балаклавах пытались поджечь маршрутки
Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра неизвестные в балаклавах забросали "коктейлями Молотова" маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород.

Об этом сообщает "Информатор".

После попытки поджога неизвестные скрылись на мопедах. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Тем временем правоохранители ищут подозреваемых. Куда именно они уехали - неизвестно.

Очевидцы рассказали, что видели, как пять человек подбежали, разбили стекло маршрутки со стороны водителя, бросили туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После чего - скрылись. Но мопедов никто не видел.

На месте работают правоохранители. В столице ввели план "перехват".

Напомним, в ночь на 15 июня на стоянке автотранспортного предприятия под в пгт Дымер Вышгородского района сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальтНа Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"
Ford развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилейFord развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилей
Женщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращаласьЖенщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращалась
Блок рекламы


Похожие новости
Проспект Победы в Киеве полностью перекроют в районе ШулявкиПроспект Победы в Киеве полностью перекроют в районе Шулявки
На улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходеНа улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходе
В Киеве обновили станцию городской электричкиВ Киеве обновили станцию городской электрички
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальтНа Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
В Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с ФордомВ Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с Фордом
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в КиевеЧетыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве
У Администрации президента в Киеве открыли пункт проката велосипедов
В Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепроводВ Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепровод
В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиковВ Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков
Последние новости
Подгружаем последние новости