?В Киеве на Героев Днепра неизвестные в балаклавах пытались поджечь маршрутки

Несколько человек забросали их "коктейлями Молотова".

В понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра неизвестные в балаклавах забросали "коктейлями Молотова" маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород.

Об этом сообщает "Информатор".

После попытки поджога неизвестные скрылись на мопедах. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Тем временем правоохранители ищут подозреваемых. Куда именно они уехали - неизвестно.

Очевидцы рассказали, что видели, как пять человек подбежали, разбили стекло маршрутки со стороны водителя, бросили туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После чего - скрылись. Но мопедов никто не видел.

На месте работают правоохранители. В столице ввели план "перехват".

Напомним, в ночь на 15 июня на стоянке автотранспортного предприятия под в пгт Дымер Вышгородского района сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан".