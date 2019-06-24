В Киеве на Героев Днепра неизвестные в балаклавах пытались поджечь маршрутки
Несколько человек забросали их "коктейлями Молотова".
В понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра неизвестные в балаклавах забросали "коктейлями Молотова" маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород.
Об этом сообщает "Информатор".
После попытки поджога неизвестные скрылись на мопедах. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Тем временем правоохранители ищут подозреваемых. Куда именно они уехали - неизвестно.
Очевидцы рассказали, что видели, как пять человек подбежали, разбили стекло маршрутки со стороны водителя, бросили туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После чего - скрылись. Но мопедов никто не видел.
На месте работают правоохранители. В столице ввели план "перехват".
Напомним, в ночь на 15 июня на стоянке автотранспортного предприятия под в пгт Дымер Вышгородского района сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан".
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24.06.2019 15:04