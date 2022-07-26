Водій маршрутки з Гостомелю влип у скандал через російську попсу в салоні: фото "героя"

У вівторок, 26 липня, у маршрутці №389 "Гостомель - Київ" водій нахамив пасажирці у відповідь на прохання вимкнути російську попсу, інформує Апостроф .

Про інцидент написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Наталка Позняк.

"Щойно стала свідком (і учасником) неприємного інциденту, що трапився в маршрутному таксі 389 (Гостомель-Київ). У водія на весь салон лунала "разухабістая" російська попса. На моє прохання вимкнути музику, водій емоційно почав доказувати, що це його приватна територія, а якщо у мене проблеми - то я можу пересісти або вийти і шукати іншу маршрутку.

При цьому він хвилин п'ять стояв на зупинці, розповідаючи усім, який у нього був зранку гарний настрій і як такі, як я, йому його зіпсували "своєю агресією". Коли інший пасажир попросив його їхати далі, бо в маршрутці спекотно, а в нього дружина там вагітна, то чергова доля хамства вилилася на його голову”, – пише журналістка.

Коли вона дістала телефон, щоб записати все на камеру, водій накинувся на журналістку та почав виривати телефон із рук.

"При цьому він розповідав, що дуже постраждав від війни, що він під обстрілами вибирався з Гостомеля, а в машину когось із знайомих, де були діти, прилетіла ракета. Тому він тепер живе одним днем і намагається в усьому шукати позитив, а такі як я йому заважають це робити "своєю агресією". А він же думав, що війна людей чомусь навчить!

Найприкріше, що ніхто в маршрутці так і не зрозумів, що сталося. Мені пропонували "пересісти і не дратувати водія, бо йому ж іще день людей возити", заспокоювали водія, щоб "не звертав на неї уваги", і взагалі: "треба ці сидіння біля водія відгородити, бо сідають різні, псують настрій водію". При тому, що пів дороги він їхав, сперечаючись зі мною, а не дивився на дорогу (винна в цьому, знову ж таки, за їхньою логікою, я)”, - розповіла Позняк.

Вона також написала, що водія звуть Дмитро та просить упізнати "героя".