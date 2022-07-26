Водій маршрутки з Гостомелю влип у скандал через російську попсу в салоні: фото "героя"

У вівторок, 26 липня, у маршрутці №389 "Гостомель - Київ" водій нахамив пасажирці у відповідь на прохання вимкнути російську попсу, інформує Апостроф.

Про інцидент написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Наталка Позняк.

"Щойно стала свідком (і учасником) неприємного інциденту, що трапився в маршрутному таксі 389 (Гостомель-Київ). У водія на весь салон лунала "разухабістая" російська попса. На моє прохання вимкнути музику, водій емоційно почав доказувати, що це його приватна територія, а якщо у мене проблеми - то я можу пересісти або вийти і шукати іншу маршрутку.

При цьому він хвилин п'ять стояв на зупинці, розповідаючи усім, який у нього був зранку гарний настрій і як такі, як я, йому його зіпсували "своєю агресією". Коли інший пасажир попросив його їхати далі, бо в маршрутці спекотно, а в нього дружина там вагітна, то чергова доля хамства вилилася на його голову”, – пише журналістка.

Коли вона дістала телефон, щоб записати все на камеру, водій накинувся на журналістку та почав виривати телефон із рук.

"При цьому він розповідав, що дуже постраждав від війни, що він під обстрілами вибирався з Гостомеля, а в машину когось із знайомих, де були діти, прилетіла ракета. Тому він тепер живе одним днем і намагається в усьому шукати позитив, а такі як я йому заважають це робити "своєю агресією". А він же думав, що війна людей чомусь навчить!

Найприкріше, що ніхто в маршрутці так і не зрозумів, що сталося. Мені пропонували "пересісти і не дратувати водія, бо йому ж іще день людей возити", заспокоювали водія, щоб "не звертав на неї уваги", і взагалі: "треба ці сидіння біля водія відгородити, бо сідають різні, псують настрій водію". При тому, що пів дороги він їхав, сперечаючись зі мною, а не дивився на дорогу (винна в цьому, знову ж таки, за їхньою логікою, я)”, - розповіла Позняк.

Вона також написала, що водія звуть Дмитро та просить упізнати "героя".


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларівСтартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів
Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – судПоліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд
Після підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціниПісля підвищення курсу долара деякі АЗС збільшили ціни
В Україні більше не продаватимуть популярну марку бензинуВ Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину
Украинские АЗС установили новые цены на бензин, дизельное топливо и газУкраинские АЗС установили новые цены на бензин, дизельное топливо и газ
Блок рекламы


Похожие новости
Названо 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціниНазвано 15 найпопулярніших в українців кросоверів з пробігом: фото та ціни
В Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відеоВ Україні запустили виробництво позашляховиків для ЗСУ - простих та недорогих: фото та відео
Можна буде викликати через додаток: як виглядає роботаксі майбутнього від IT-гіганта BaiduМожна буде викликати через додаток: як виглядає роботаксі майбутнього від IT-гіганта Baidu
У Києві п'яний прихильник "руского міра" влаштував ДТП та втік: фотоУ Києві п'яний прихильник "руского міра" влаштував ДТП та втік: фото
Почалися тести нового кросовера Duster: перші фотографіїПочалися тести нового кросовера Duster: перші фотографії
У Китаї створили унікальний "сонцемобіль": фото, відео та характеристики новинкиУ Китаї створили унікальний "сонцемобіль": фото, відео та характеристики новинки
Бійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фотоБійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фото
У Києві помітили рідкісний седан Maserati Quattroporte IV: фотоУ Києві помітили рідкісний седан Maserati Quattroporte IV: фото
Легковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедіїЛегковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедії
"Нульового" розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися: фотофакт"Нульового" розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися: фотофакт
Последние новости
Подгружаем последние новости