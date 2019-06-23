Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

Компания Nissan совместно с предприятием Mackie’s of Scotland представила инновационный фургон для мороженого, который не производит абсолютно никаких вредных выбросов в атмосферу.

Большинство фургонов для мороженого имеют дизельные двигатели, от которых работает в том числе холодильная установка. Поэтому на стоянке автомобиль остаётся заведенным, что приводит к большому количеству вредных выбросов, включая углерод.

Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

«Зелёный» фургон Nissan для мороженого выполнен на базе электрической модели e-NV200. Как уже было сказано выше, в проекте принимает участие фирма Mackie’s of Scotland: это шотландское предприятие производит мороженое с использованием энергии только от возобновляемых источников.

Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

Заявленный запас хода нового фургона на одной подзарядке тягового аккумуляторного блока ёмкостью 40 кВт·ч достигает 200 км. При этом машина оборудована двумя дополнительными батарейными модулями Nissan Energy ROAM, от которых питается внутренне оборудование. Эти модули представляют собой переносные блоки собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электромобилях Nissan.

Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

Каждый из модулей Nissan Energy ROAM обладает ёмкостью в 1,4 кВт·ч и может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В, так и от солнечных батарей на крыше фургона. В первом случае процесс занимает около часа, во втором — от 2 до 4 часов.

Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

Фургон имеет и ещё одну любопытную особенность: предусмотрена «умная» кнопка, генерирующая твит с точными координатами местоположения машины, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. Программа делит мир на квадраты размером 3 ? 3 метра, каждому из которых присваивается своё название из трёх слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса неприменимы.

За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал, установленный в фургоне.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29Львовский авиаремонтный завод передаст военным отремонтированный учебный МиГ-29
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальтНа Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"
Ford развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилейFord развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилей
Женщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращаласьЖенщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращалась
Блок рекламы


Похожие новости
В Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массыВ Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массы
Honda NSX выставили против Nissan GT-RHonda NSX выставили против Nissan GT-R
Nissan GT-R против Mercedes-AMG GT R: дрэг-гонкаNissan GT-R против Mercedes-AMG GT R: дрэг-гонка
NVIDIA будет сотрудничать с Тайванем в создании технологий автономного вожденияNVIDIA будет сотрудничать с Тайванем в создании технологий автономного вождения
За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилейАльянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
Nissan увеличила запас хода электрокаров LEAF Tekna и N-ConnectaNissan увеличила запас хода электрокаров LEAF Tekna и N-Connecta
Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилейNissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей
В Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и грозился изнасиловать полицейскихВ Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и грозился изнасиловать полицейских
CES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 кмCES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 км
Последние новости
Подгружаем последние новости