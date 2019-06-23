Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого

Компания Nissan совместно с предприятием Mackie’s of Scotland представила инновационный фургон для мороженого, который не производит абсолютно никаких вредных выбросов в атмосферу.

Большинство фургонов для мороженого имеют дизельные двигатели, от которых работает в том числе холодильная установка. Поэтому на стоянке автомобиль остаётся заведенным, что приводит к большому количеству вредных выбросов, включая углерод.

«Зелёный» фургон Nissan для мороженого выполнен на базе электрической модели e-NV200. Как уже было сказано выше, в проекте принимает участие фирма Mackie’s of Scotland: это шотландское предприятие производит мороженое с использованием энергии только от возобновляемых источников.

Заявленный запас хода нового фургона на одной подзарядке тягового аккумуляторного блока ёмкостью 40 кВт·ч достигает 200 км. При этом машина оборудована двумя дополнительными батарейными модулями Nissan Energy ROAM, от которых питается внутренне оборудование. Эти модули представляют собой переносные блоки собранных вместе литий-ионных аккумуляторных батарей, уже отслуживших свой срок на электромобилях Nissan.

Каждый из модулей Nissan Energy ROAM обладает ёмкостью в 1,4 кВт·ч и может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В, так и от солнечных батарей на крыше фургона. В первом случае процесс занимает около часа, во втором — от 2 до 4 часов.

Фургон имеет и ещё одну любопытную особенность: предусмотрена «умная» кнопка, генерирующая твит с точными координатами местоположения машины, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words. Программа делит мир на квадраты размером 3 ? 3 метра, каждому из которых присваивается своё название из трёх слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса неприменимы.

За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал, установленный в фургоне.



