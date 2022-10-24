В Україні з'явилися бюджетні розвізні електричні фургони

В Україні на одному з популярних Інтернет-майданчиків почали продавати б/в комерційні електричні фургони StreetScooter Work. Українцям їх пропонують за ціною від 10 тисяч доларів, залежно від року випуску.

Розвізні фургони StreetScooter Work випускає у Німеччині компанія Ford для логістичної фірми DHL. Але за електропривід відповідає DHL, а не американський автогігант.

Серійне виробництво фургонів StreetScooter Work розпочалося у 2016 році. Головний їхній покупець – німецька поштова служба Deutsche Post. Ці дві компанії тісно пов'язані між собою.

Німецький електричний фургон має дві версії, залежно від колісної бази. У стандартної версії вантажопідйомність складає 680 кг, а у подовженої версії – 1,5 тонни. І, звісно, ??запас ходу в них різний. Так, у стандартної версії запас ходу близько 100 км., а у подовженої версії – 120 км.

Такий запас ходу зараз для електромобілів є дуже маленьким. Але не забуватимемо, що StreetScooter Work розвозить вантажі в містах. І зі своїм завданням такі фургони справляються. До того ж, батарею до 80% можна зарядити за 4,5 години.

Чи користуватимуться популярністю StreetScooter Work в Україні – покаже час. Це добрий варіант автомобіля для малого бізнесу.

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