В Україні з'явилися бюджетні розвізні електричні фургони

В Україні на одному з популярних Інтернет-майданчиків почали продавати б/в комерційні електричні фургони StreetScooter Work. Українцям їх пропонують за ціною від 10 тисяч доларів, залежно від року випуску.

В Україні з'явилися бюджетні розвізні електричні фургони

Розвізні фургони StreetScooter Work випускає у Німеччині компанія Ford для логістичної фірми DHL. Але за електропривід відповідає DHL, а не американський автогігант.

Серійне виробництво фургонів StreetScooter Work розпочалося у 2016 році. Головний їхній покупець – німецька поштова служба Deutsche Post. Ці дві компанії тісно пов'язані між собою.

В Україні з'явилися бюджетні розвізні електричні фургони

Німецький електричний фургон має дві версії, залежно від колісної бази. У стандартної версії вантажопідйомність складає 680 кг, а у подовженої версії – 1,5 тонни. І, звісно, ??запас ходу в них різний. Так, у стандартної версії запас ходу близько 100 км., а у подовженої версії – 120 км.

Такий запас ходу зараз для електромобілів є дуже маленьким. Але не забуватимемо, що StreetScooter Work розвозить вантажі в містах. І зі своїм завданням такі фургони справляються. До того ж, батарею до 80% можна зарядити за 4,5 години.

Чи користуватимуться популярністю StreetScooter Work в Україні – покаже час. Це добрий варіант автомобіля для малого бізнесу.

В Україні з'явилися бюджетні розвізні електричні фургони

Нагадаємо, раніше дизайнери показали електричний кросовер Skoda Fabia.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
ТОП-5 найбільш проблемних АКППТОП-5 найбільш проблемних АКПП
Верховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілимВерховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілим
Volvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФVolvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФ
На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грнНа Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн
У Європі тестують новий Volkswagen PassatУ Європі тестують новий Volkswagen Passat
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливоВ Україні на 1-4% подешевшало автомобільне паливо
В Україні виготовили єдиний у світі 6-колісний Mercedes
Графік електротранспорту в Україні: як працюватимуть тролейбуси та трамваїГрафік електротранспорту в Україні: як працюватимуть тролейбуси та трамваї
В Україні почали виробляти плаваючі автомобілі
В Україні випробували єдиний у країні надшвидкісний болід: фотоВ Україні випробували єдиний у країні надшвидкісний болід: фото
Заправляти авто з ГБО стає дедалі дорожче: що відбувається на АЗС в УкраїніЗаправляти авто з ГБО стає дедалі дорожче: що відбувається на АЗС в Україні
Ціни на пальне в Україні: коли вони знизятьсяЦіни на пальне в Україні: коли вони знизяться
В Україні стало більше ділянок доріг з радарами TruCAMВ Україні стало більше ділянок доріг з радарами TruCAM
ТОП-5 популярних кросоверів в Україні від 6000 доларівТОП-5 популярних кросоверів в Україні від 6000 доларів
В Україні на АЗС виросли ціни на дизель - скільши коштує популярне паливоВ Україні на АЗС виросли ціни на дизель - скільши коштує популярне паливо
Последние новости
Подгружаем последние новости