150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков

Сообщается о поломке самолета.

150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков
150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков
Фото: censor.net.ua

Во вторник 19 июня, около 150 пассажиров не смогли вылететь из аэропорта Барселоны в Харьков.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на родственников застрявших в аэропорту пассажиров.

"В аэропорту Барселоны второй день находятся 150 наших граждан. Должны были лететь авиакомпанией SkyUp, самолёт не подали. В компании не отвечают на телефон. В министерстве ноль реакции, люди без еды и воды, много детей. Им не дают ни еды, ни воды. Информацию никакую не предоставляют. Барселона отдаёт багаж и отправляет на все четыре стороны. Компенсацию никто возмещать не собирается. Люди в шоке. Им сказали добираться домой как хотят и за свой счёт", - рассказала одна из родственников пассажиров.

По словам туристов, они должны были прилететь в Харьков еще 20 июня в 01:25, но рейс задерживается до сих пор.

Когда будет самолёт никто не знает.

Фото: gx.net.ua

Как сообщает харьковский сайт "ГородХ", в аэропорту багаж отправили в самолет, но сами туристы в него не попали. При этом никакой информации о том, когда будет объявлена посадка, долгое время не было. Затем с электронного табло исчез рейс. Позже выяснилось, что самолет поломался. Представитель авиакомпании SkyUp к путешественникам так и не вышел. Все попытки дозвониться до него оказались безуспешными.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону с 25 мая 2019 года.

В начале апреля 2019 года Госавиаслужба также одобрила заявки авиакомпании SkyUp на выполнение рейсов из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж.


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