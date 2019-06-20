Renault обновила электрокар Zoe. Запас хода — 390 км

Компания Renault показала третье поколение электрокара Zoe, пишет ITC. Его назвали Renault Zoe Z.E. 50. Новая версия сохранила прежний дизайн, но получила новый аккумулятор на 52 кВт·ч, пишут AIN.UA

Renault обновила электрокар Zoe. Запас хода — 390 км

Стандартный двигатель не изменился в мощности (107 л.с), но на выбор можно взять движок на 134 л.с. С ним разгон до 100 км/ч займет 7,7 сек. Максимальная скорость — 140 км/ч.

Автономность оценивают в 390 км по циклу WLTP, прирост составил 20%. Со стандартным адаптером машина будет заряжаться с 0 до 100% примерно за 9,5 часов.

Renault обновила электрокар Zoe. Запас хода — 390 км

Цена нового Zoe Z.E. 50 пока неизвестна, он выйдет в продажу осенью 2019 года. В Украине прошлая версия стоит от 620 000 грн.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршрутокНа стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
Во время авиашоу в Польше самолет упал в реку
Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1
В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
Омелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать КоломойскийОмелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать Коломойский
Блок рекламы


Похожие новости
Госавиаслужба возобновила сертификат на полеты YanAirГосавиаслужба возобновила сертификат на полеты YanAir
Новые стройнормы предусматривают установку металлических столбиков на тротуарах перед пешеходными переходамиНовые стройнормы предусматривают установку металлических столбиков на тротуарах перед пешеходными переходами
Гоночный электрокар Volkswagen ID. R установил рекорд на сложнейшей трассе в миреГоночный электрокар Volkswagen ID. R установил рекорд на сложнейшей трассе в мире
Полиция Венгрии арестовала украинца - капитана теплохода, сбившего катер на ДунаеПолиция Венгрии арестовала украинца - капитана теплохода, сбившего катер на Дунае
В Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массыВ Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массы
Топ-30 электрокаров по запасу хода и емкости батареи
Представлена электрическая версия Opel Corsa с запасом хода в 330 кмПредставлена электрическая версия Opel Corsa с запасом хода в 330 км
Audi обновила самую популярную модельAudi обновила самую популярную модель
Раскрыты некоторые подробности будущего электрокара DysonРаскрыты некоторые подробности будущего электрокара Dyson
Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на третьHyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть
Последние новости
Подгружаем последние новости