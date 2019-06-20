Renault обновила электрокар Zoe. Запас хода — 390 км
Компания Renault показала третье поколение электрокара Zoe, пишет ITC. Его назвали Renault Zoe Z.E. 50. Новая версия сохранила прежний дизайн, но получила новый аккумулятор на 52 кВт·ч, пишут
Стандартный двигатель не изменился в мощности (107 л.с), но на выбор можно взять движок на 134 л.с. С ним разгон до 100 км/ч займет 7,7 сек. Максимальная скорость — 140 км/ч.
Автономность оценивают в 390 км по циклу WLTP, прирост составил 20%. Со стандартным адаптером машина будет заряжаться с 0 до 100% примерно за 9,5 часов.
Цена нового Zoe Z.E. 50 пока неизвестна, он выйдет в продажу осенью 2019 года. В Украине прошлая версия стоит от 620 000 грн.
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