Hyundai возьмёт на вооружение систему Aurora Driver для робомобилей

Hyundai возьмёт на вооружение систему Aurora Driver для робомобилей

Hyundai Motor Company объявила об инвестициях в компанию Aurora, которая специализируется на разработке технологий для самоуправляемых транспортных средств.

Hyundai и Aurora начали сотрудничество в прошлом году. Стороны развивают системы беспилотного вождения для автомобиля с силовой установкой на топливных элементах Hyundai NEXO.

Aurora является разработчиком платформы Aurora Driver для робомобилей. Она предусматривает использование лидара, радаров и камер, которые следят за обстановкой вокруг автомобиля и передают полученные данные для обработки в компьютер, рассчитывающий безопасный маршрут.

Благодаря внедрению Aurora Driver автомобили Hyundai смогут эффективнее отслеживать ситуацию на дороге, реагировать на её изменения и быстрее адаптироваться к различному окружению.

Hyundai возьмёт на вооружение систему Aurora Driver для робомобилей

В рамках нового этапа сотрудничества, предполагающего оказание финансовой поддержки Aurora со стороны Hyundai, партнёры ускорят разработку технологий для беспилотных автомобилей. Компании договорились включить в спектр своей работы более широкий круг моделей и создать оптимальную платформу для беспилотных автомобилей Hyundai.

Компания Hyundai планирует вывести на рынок беспилотные автомобили с четвёртым уровнем автоматизации в 2021 году. Такие транспортные средства смогут двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршрутокНа стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
Во время авиашоу в Польше самолет упал в реку
Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1
В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
Омелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать КоломойскийОмелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать Коломойский
Блок рекламы


Похожие новости
Авиационную систему МВД пополнят 5 французских вертолетов 13 украинских самолетов, - АваковАвиационную систему МВД пополнят 5 французских вертолетов 13 украинских самолетов, - Аваков
Hyundai возьмёт на вооружение искусственный интеллект ради повышения безопасностиHyundai возьмёт на вооружение искусственный интеллект ради повышения безопасности
ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1
В Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массыВ Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массы
Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на третьHyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть
Hyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метроHyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метро
Nikon поможет Velodyne в выпуске лидаров для робомобилейNikon поможет Velodyne в выпуске лидаров для робомобилей
Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.
Hyundai Tucson стал «спортсменом».Hyundai Tucson стал «спортсменом».
Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.
Последние новости
Подгружаем последние новости