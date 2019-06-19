Hyundai возьмёт на вооружение систему Aurora Driver для робомобилей

Hyundai Motor Company объявила об инвестициях в компанию Aurora, которая специализируется на разработке технологий для самоуправляемых транспортных средств.

Hyundai и Aurora начали сотрудничество в прошлом году. Стороны развивают системы беспилотного вождения для автомобиля с силовой установкой на топливных элементах Hyundai NEXO.

Aurora является разработчиком платформы Aurora Driver для робомобилей. Она предусматривает использование лидара, радаров и камер, которые следят за обстановкой вокруг автомобиля и передают полученные данные для обработки в компьютер, рассчитывающий безопасный маршрут.

Благодаря внедрению Aurora Driver автомобили Hyundai смогут эффективнее отслеживать ситуацию на дороге, реагировать на её изменения и быстрее адаптироваться к различному окружению.

В рамках нового этапа сотрудничества, предполагающего оказание финансовой поддержки Aurora со стороны Hyundai, партнёры ускорят разработку технологий для беспилотных автомобилей. Компании договорились включить в спектр своей работы более широкий круг моделей и создать оптимальную платформу для беспилотных автомобилей Hyundai.

Компания Hyundai планирует вывести на рынок беспилотные автомобили с четвёртым уровнем автоматизации в 2021 году. Такие транспортные средства смогут двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций.



