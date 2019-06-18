На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт

Из-за обвала образовалась настолько глубокая яма, что автомобиль наполовину оказался под землей.

На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
Фото: kiev.informator.ua

Во вторник, 18 июня, в самом центре Киева два автомобиля провалились под асфальт. Случайными участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen. Водитель последнего сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

Инцидент произошел на ул. Крещатик, 4, сообщает "Информатор" с места события.

Водитель Citroen рассказал, что обвал асфальта произошел неожиданно. Во дворе давно не проводили ремонтные работы, однако подобных случаев ранее не было.

Из-за обвала образовалась настолько глубокая яма, что автомобиль наполовину оказался под землей. Достать транспортное средство возможно только при помощи эвакуатора.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Место обвала оградили правоохранители, однако на указанном участке парковки еще находились два автомобиля.

Сотрудники патрульной полиции в экстренном порядке пытаются найти владельцев припаркованных авто. Правоохранители не исключают возможность дальнейшего обвала.

Как сообщалось, в ноябре 2018 в Шевченковском районе Киева пожарная машина не смогла доехать на место вызова, так как частично провалилась под асфальт.


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