Domino’s Pizza в конце года запустит доставку пиццы с помощью автономных роботов в Хьюстоне

Domino’s Pizza в конце года запустит доставку пиццы с помощью автономных роботов в Хьюстоне

Сеть быстрого питания Domino’s Pizza объявила о планах запустить в конце этого года на территории Хьюстона доставку пиццы с помощью автономных роботов. Для этих целей будут использоваться самоуправляемые транспортные средства стартапа из Кремниевой долины Nuro.

«Автомобили Nuro специально разработаны для оптимизации процесса доставки еды, что делает её ценным партнёром в нашем автономном путешествии», — отметил представитель Domino's в пресс-релизе.

Эта сделка является важным достижением для Nuro, получившей $940 млн инвестиций в феврале и уже доставляющей бакалею в районе Хьюстона для Kroger.

Domino’s Pizza в конце года запустит доставку пиццы с помощью автономных роботов в Хьюстоне

Domino's — одна из крупнейших компаний в своём бизнесе, которая доставляет около 3 млн пицц в день. Если испытания в Хьюстоне пройдут успешно, Nuro может получить крупный контракт.

Согласно пресс-релизу, ряд выбранных для участия в тестировании клиентов, которые заказывают в одном из магазинов Domino’s, получат возможность использовать автономную доставку Nuro. Клиенты смогут отслеживать движение автомобиля через приложение Domino’s, и им будет предоставлен уникальный PIN-код для разблокировки отсека и получения пиццы.

У Nuro есть специально разработанный для доставки продуктов и товаров автомобиль под названием R1. Большинство компаний, разрабатывающих технологии самостоятельного вождения, ориентированы либо на автономные легковые автомобили, либо на дальние грузоперевозки. Nuro, наряду с такими компаниями, как Udelv и Robomart, сосредоточилась на обеспечении возможности доставки «последней мили».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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