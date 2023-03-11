Німеччина припинила безплатну доставку вантажів для України

Безплатна доставка вантажів для України з Німеччини припинена. Йдеться про гуманітарні вантажі. Основний німецький залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що більше не може перевозити гуманітарку, оскільки компанія вичерпала запас грошей, виділених для надання гумдопомоги.

Німеччина припинила безплатну доставку вантажів для України: зібрана німцями гуманітарка припадає пилом на складах

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

У матеріалі йдеться, що перевізник, який належить до державної корпорації DB Cargo, протягом минулого року здійснив 292 рейси з гуманітарним вантажем для України. На рахунку залізничної компанії близько 1300 контейнерів із гуманітаркою, які були відправлені до України. Гуманітарні вантажі, відправлені нашій країні, складалися з продовольства, засобів гігієни, а також містили генератори, системи очищення води, інвалідні коляски та інші необхідні речі.

У грудні минулого року перевізник попередив свій уряд, що витратив на ці гуманітарні перевезення близько 5 млн євро. Проте більше він не може перевозити вантажі безкоштовно, оскільки кошти, виділені на гуманітарну допомогу, вичерпані.

Німеччина припинила безплатну доставку вантажів для України: зібрана німцями гуманітарка припадає пилом на складах

У зв'язку з цим залізнична компанія звернулася до держави по допомогу. Перевізник просив грошей із бюджету, щоб продовжити перевезення гуманітарки в Україну. Проте німецький уряд відмовив під приводом, що для відкриття такого фінансування потрібен спецдозвіл. А він, у свою чергу, не дається для перевезення вантажів у зону бойових дій. При цьому в німецькому уряді заявили, що це перевезення продовжать коштом Мінсільгоспу.

Проте, як з'ясувалося, ніхто доставку гуманітарних вантажів так і не профінансував. Таким чином, теплі ковдри, зимовий одяг та ліки, зібрані німцями для українців, так і залишилися не відправленими. У кращому разі цей вантаж прибуде до України лише в середині літа.

Нагадаємо, як стало відомо, Польща вимагає, щоб деякі українські біженці повернули їй виплачену допомогу. Причина в тому, що вони давно виїхали з Польщі, і отримували виплати необґрунтовано.


Марченко Любов, Тудей





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