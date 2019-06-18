В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"
Погиб мужчина, три женщины попали в реанимацию.
Автобус с туристами столкнулся с тягачом в Хмельницкой области. В результате аварии погиб мужчина, еще три женщины попали в реанимацию. Об этом сообщает региональное управление полиции.
Авария произошла около 2:45 сегодня ночью вблизи пгт Войтовцы. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.
По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которой управляют транспортными средствами".
Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Польше скончался четвертый пострадавший в ДТП - 19-летний гражданин Украины.
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