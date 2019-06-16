В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
Погибшему было 55 лет.
В воскресенье, 16 июня, в Киеве на парковке дома по адресу улица Трускавецкая, 6а произошла авария с участием пилота мотоцикла Ducati и автомобиля Audi Q3.
Как сообщает "Информатор", мотоциклист врезался в припаркованную машину и перелетел через нее, ударившись в автомобиль Nissan Juke. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.
ДТП произошло около 12:30.
В результате аварии мотоцикл получил серьезные повреждения вилки и переднего колеса. У Audi разбит левый бок и лобовое стекло. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
Напомним, что накануне в Киеве произошла большая авария возле центрального автовокзала на Демеевской площади. В результате столкновения лобового столкновения погибли четыре человека.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
16.06.2019 22:25
16.06.2019 22:25