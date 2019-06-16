В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса

Погибшему было 55 лет.

В воскресенье, 16 июня, в Киеве на парковке дома по адресу улица Трускавецкая, 6а произошла авария с участием пилота мотоцикла Ducati и автомобиля Audi Q3.

Как сообщает "Информатор", мотоциклист врезался в припаркованную машину и перелетел через нее, ударившись в автомобиль Nissan Juke. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

ДТП произошло около 12:30.

В результате аварии мотоцикл получил серьезные повреждения вилки и переднего колеса. У Audi разбит левый бок и лобовое стекло. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, что накануне в Киеве произошла большая авария возле центрального автовокзала на Демеевской площади. В результате столкновения лобового столкновения погибли четыре человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погибВ Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб
Омелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать КоломойскийОмелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать Коломойский
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированныхНа трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированных
Суд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUpСуд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUp
На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршрутокНа стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с ФордомВ Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с Фордом
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в КиевеЧетыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве
У Администрации президента в Киеве открыли пункт проката велосипедов
В Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепроводВ Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепровод
В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиковВ Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков
С 22 июня в Киеве начнется капремонт Борщаговского путепроводаС 22 июня в Киеве начнется капремонт Борщаговского путепровода
В Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погибВ Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погиб
В Киеве самолет совершил аварийную посадку на водуВ Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду
В Киеве на левом берегу угнали эвакуаторВ Киеве на левом берегу угнали эвакуатор
Возле ж/д вокзала в Киеве установили ограничительные столбикиВозле ж/д вокзала в Киеве установили ограничительные столбики
Последние новости
Подгружаем последние новости