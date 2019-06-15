В Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с Фордом

Медики диагностировали у полицейского сотрясение головного мозга.

В Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с Фордом
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в субботу, 15 июня, патрульный автомобиль Toyota Prius столкнулся с выезжающим на перекресток автомобилем Ford. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 4 утра на пересечении улиц Вышгородской и Ивашкевича.

"По словам водителя Ford, он ехал по улице Ивашкевича. В этот момент по улице Вышгородской ехали несколько патрульных экипажей, которые участвовали в погоне. Не успев затормозить, Ford на перекрестке влетел в полицейский Prius", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадал правоохранитель. Предварительно, врачи скорой помощи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Водитель Ford не пострадал.

У Prius полностью смята передняя часть. У Ford осталась вмятина с пассажирской стороны и отлетело переднее левое колесо.

Напомним, сегодня четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве.


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