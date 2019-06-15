В Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с Фордом
Медики диагностировали у полицейского сотрясение головного мозга.
В Киеве в субботу, 15 июня, патрульный автомобиль Toyota Prius столкнулся с выезжающим на перекресток автомобилем Ford. Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел около 4 утра на пересечении улиц Вышгородской и Ивашкевича.
"По словам водителя Ford, он ехал по улице Ивашкевича. В этот момент по улице Вышгородской ехали несколько патрульных экипажей, которые участвовали в погоне. Не успев затормозить, Ford на перекрестке влетел в полицейский Prius", - говорится в сообщении.
В результате столкновения пострадал правоохранитель. Предварительно, врачи скорой помощи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Водитель Ford не пострадал.
У Prius полностью смята передняя часть. У Ford осталась вмятина с пассажирской стороны и отлетело переднее левое колесо.
Напомним, сегодня четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве.
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Транспорт
15.06.2019 19:18