У Администрации президента в Киеве открыли пункт проката велосипедов
Проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украине появился в августе 2018 года
Возле Администрации Президента в Киеве компания NextBike Ukraine открыла городской велопрокат.
Об этом сообщает АП в Twitter.
"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации Президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.
Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr
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