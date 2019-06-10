В Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погиб
Четырех пассажиров госпитализировали с травмами разной тяжести.
В Киеве вечером 8 июня Mercedes на иностранной регистрации на большой скорости врезался в пристройку около торгового центра "Домосфера" на Столичном шоссе. Об этом пишет "Информатор".
Авария произошла около 20:20.
"Автомобиль с пятью людьми в салоне ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. По неустановленной причине водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ «Домосфера». На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что от удара погиб 24-летний водитель. Известно, что он является гражданином другого государства. Еще четверо пассажиров - две девушки и двое юношей в возрасте от 21 до 27 лет - получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Напомним, ранее полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
09.06.2019 07:09
10.06.2019 01:57