В Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погиб

Четырех пассажиров госпитализировали с травмами разной тяжести.

В Киеве вечером 8 июня Mercedes на иностранной регистрации на большой скорости врезался в пристройку около торгового центра "Домосфера" на Столичном шоссе. Об этом пишет "Информатор".

Фото: kiev.informator.ua

Авария произошла около 20:20.

"Автомобиль с пятью людьми в салоне ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. По неустановленной причине водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ «Домосфера». На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что от удара погиб 24-летний водитель. Известно, что он является гражданином другого государства. Еще четверо пассажиров - две девушки и двое юношей в возрасте от 21 до 27 лет - получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Напомним, ранее полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне.


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