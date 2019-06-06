В Киеве на левом берегу угнали эвакуатор

Полиция задержала 32-летнего подозреваемого.

В Киеве на левом берегу угнали эвакуатор
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киевская полиция задержала подозреваемого в угоне эвакуатора. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Дарницкое управления полиции с заявлением о похищении транспортного средства обратился 43-летний местный житель. Заявитель сообщил, что с парковочной площадки на улице Ялынковой исчез его эвакуатор марки "Баркас", который он оставил на несколько дней", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

При просмотре видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в столице в рамках проекта "Безопасный город", правоохранители установили время "угона" и маршрут похищенного эвакуатора. Также "засекли" автомобиль, с помощью которого было совершено преступление.

Установлено, что злоумышленники на машине Dacia Logan отбуксировали эвакуатор в другое место.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители Дарницкого управления полиции установили место расположения угнанного эвакуатора и людей, причастных к этому преступлению.

Полиция задержала 32-летнего киевлянина, который признался в содеянном и рассказал, что для перевозки эвакуатора он нанял водителя и убедил его в том, что "Баркас" – его собственность.

Мужчине сообщили о подозрении. На время проведения досудебного расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 21 апреля поздно вечером в центре Киева, на Майдане Независимости, неизвестные ранили полицейского и угнали служебную Toyota Prius. После полуночи преступника задержали на Железнодорожном шоссе.


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