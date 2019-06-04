Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.

В Чехии у «Шкоды» работает собственная академия профессиональной подготовки. Для нее стало хорошей традицией каждый год силами студентов строить интересный концепт-кар на базе серийного автомобиля. В прошлом году, например, это был кабриолет Skoda Sunroq, сделанный из кроссовера Karoq.

Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.

В этом году молодежь построила пикап из вседорожника Kodiaq. Машину окрестили Mountiaq – от слов mountain, «гора», и Kodiaq.

Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.

Автомобилю радикально перекроили кузов, водрузили машину на большие колеса с внедорожной резиной, установили на крышу световую LED-балку, а на передний бампер – кенгурятник и лебедку. Вдоль правой стойки кузова красуется шноркель. В кузове и на внутренней стороне капота предусмотрена светодиодная подсветка, под полом грузового отсека – вместительные потайные ящики.

Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.

За основу взяли Kodiaq со 190-сильным бензиновым турбомотором 2.0 TSI. Клиренс за счет переделанной подвески и новых колес вырос сразу на 10 сантиметров и теперь составляет 29 сантиметров. В салоне установили спортивные кресла с интегрированными подголовниками и аудиосистему на 2000 Ватт.

Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.

Над проектом трудились 35 студентов при участии сотрудников технического, дизайнерского и производственного отделов марки. Автомобиль для академии бренда стал уже шестым по счету. Помимо упомянутого выше «Карока»-кабриолета, студенты построили двухместную Skoda Citigo, пикап из «Фабии», Rapid Spaceback в стиле купе и багги на базе Citigo.

Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.
Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq

Гибрид кроссовера Kodiaq и легкого грузовика получился очень выразительным.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Skoda.


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