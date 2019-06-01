В Киеве обновили Детскую железную дорогу

Вагоны получили белую ливрею, станции - новые названия.

Фото: Александр Рудоманов

1 июня в Киеве открылся 66-й сезон работы Детской железной дороги в Сырецком парке возле станции метро "Дорогожичи".

Как сообщает корреспондент LB.ua, к новому сезону вагоны железной дороги получили белую ливрею, как у "Укрзализныци", а локомотив раскрашен так же, как американские тепловозы ТЭ33АС "Тризуб", поставленные в Украину в прошлом году.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Кроме новой ливреи, железнодорожники на станции "Яблонька" построили уменьшенную копию Центрального железнодорожного вокзала, в которой теперь располагается музей железной дороги. Сама станция получила новое название - "Киев-Пассажирский детский". На второй станции "Вишенка" тоже провели ремонт, ей дали название "Железнодорожная".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Детская железная дорога в Киеве работает по выходным и праздничним дням с 10:30 до 17:00. По сравнению с прошлым годом существенно подорожал проезд. Стоимость взрослого билета - 50 грн, детского - 30 грн. Вход в музей - 20 грн.

Фото: Александр Рудоманов

Киевскую детскую железную дорогу открыли 2 августа 1953 года. В нее входят две станции. Длина колеи, замкнутой в кольцо, составляет около 2,5 км. Железная дорога имеет 100-метровый виадук и 7 стрелочных переводов. Подвижной состав - два тепловоза серии ТУ7, паровоз Гр336 и шесть пассажирских вагонов.

Работу машинистов, проводников, путейцев, начальников станций и кассиров выполняют несовершеннолетние железнодорожники под присмотром инструкторов.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов