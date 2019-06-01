Комплексы принудительного снижения скорости станут обязательными для новых дорог
Правила поспособствуют уменьшению количеств ДТП и улучшат условия передвижения пешеходов.
В Украине вводится европейская практика искусственного снижения скорости движения на трассах при въездах в населенные пункты "Traffic calming measures". Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.
Теперь при строительстве и реконструкции трасс, на въездах в населенные пункты будут устанавливать специальные островки или другие искусственные изгибы проезжей части , которые поспособствуют снижению скорости автомобилей.
Соответствующая норма содержится в изменениях ГСН "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство ", которые вступят в силу с 1 сентября.
"Это очень важно делать именно при въезде в населенные пункты, где скорость должна быть значительно ниже, чем на трассах", - отметил заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Такие островки называются направляющими и имеют полуовальную форму. Чтобы объехать этот участок, водитель вынужден затормозить и повысить свое внимание на дороге. Направляющие островки размещаются при отсутствии наземного пешеходного перехода на полосе движения в направлении населенного пункта. Если же пешеходный переход присутствует, в таком случае будут проектировать островок безопасности согласно требованиям ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов".
Лев Парцхаладзе подчеркнул, что в результате правильного применения таких средств безопасности на трассах снижается средняя скорость движения на дорогах, уменьшается количество ДТП и аварий, улучшаются условия передвижения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, успокаивается транспортный трафик.
Traffic calming measures - это комплекс мероприятий, который применяется в странах Европейского Союза для принудительного уменьшения скорости водителей на въездах в населенные пункты. Существует четыре основных типа ограничителей: подъем части дороги, создание поворота (например, круговая развязка или шикана), сужение дороги, частичное или полное перекрытие проезда. В Лохвице пошли по второму пути, создав шикану.
Напомним, первый в Украине комплекс принудительного снижения скорости оборудовали 19 июля 2017 года на въезде в город Лохвица Полтавской области.
Кроме новых ГСН касательно автомобильных дорог, с 1 сентября вступят новые государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов.
Согласно им, при ремонте старых станций метро и строительстве новых – будут создавать безбарьерную среду для людей с инвалидностью и для маломобильных групп населения (для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и т.д.).
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Транспорт
31.05.2019 20:27