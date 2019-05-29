BMW возродил концепт 1970 года.

Баварская марка традиционно представляет крайне интересные экспонаты на конкурсе автомобильной элегантности Вилла д’Эсте. Не стал исключением и нынешний год. Как обычно, это концепт-кар. Но уникальность его в том, что показанная машина… 1970 года.

BMW возродил концепт 1970 года.

Купе BMW Garmisch назвали в честь горнолыжного курорта Гармиш в Германии. Его постройкой занималось ателье Bertone, дизайнером был Марчелло Гандини. Вскоре после мировой премьеры на Женевском автосалоне 1970 года машина бесследно исчезла, и ее дальнейшую судьбу так и не удалось установить.

BMW возродил концепт 1970 года.

В Мюнхене решили, что автомобиль незаслуженно забыт и построили его точную копию. Как и оригинал, она базируется на основе BMW 2002 Ti. Купе показывает «радикальную стилистику» рубежа 1960-1970-х годов. Позже в несколько упрощенном виде она легла в основу «пятерки» BMW первого поколения.

BMW возродил концепт 1970 года.

Над автомобилем 2019 года работали подразделения BMW Classic и BMW Group Design. В общих чертах экстерьер и интерьер воссоздавали по черно-белым снимкам полувековой давности. О деталях рассказал сам автор концепта Марчелло Гандини. По его воспоминаниям были воссозданы цветовые решения, использованы те же материалы.

BMW возродил концепт 1970 года.

Нынешний концепт BMW Garmisch даже построили там же, где и оригинал – в Турине.

BMW возродил концепт 1970 года.

Концепт действительно отличался и от серийных BMW того времени, и вообще от всех машин той эпохи. Фирменные «ноздри» радиаторной решетки имеют не округлую, а угловатую форму. Фар четыре, но они квадратные. На задних стойках кузова нашли место вентиляционные решетки, а заднее стекло оригинально декорировано накладкой с сотами.

BMW возродил концепт 1970 года.

Центральная консоль необычно узкая. Блок управления отопителем и магнитолу расположили на ней вертикально. А из перчаточного ящика выезжает большое зеркало. Как видите, никаких прорывных технологий, просто нестандартная реализация уже знакомых на тот момент решений.

BMW возродил концепт 1970 года.

BMW Garmisch 2019 года постройки, скорее всего, не будут показывать на других выставках, и его можно будет увидеть только в музее бренда.

BMW возродил концепт 1970 года.
BMW возродил концепт 1970 года

Оригинальный автомобиль пропал, и баварцы построили его точную копию с нуля.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.


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