Renault показав концепт нового “зарядженого“ електромобіля

Компанія Renault показала концепт нового "зарядженого" електромобіля Renault R5 Turbo 3E. У "живу" його покажуть у жовтні поточного року під час Паризького автосалону.

Фактично Renault R5 Turbo 3E – це високопродуктивна версія нового Renault 5, прототип якого публіці показали раніше у 2022 році. Зараз, до речі, Renault розробляє серійний Renault 5/

R5 Turbo 3E відразу привертає увагу величезним заднім антикрилом, яке видно здалеку. Цей концепт, як і його попередники Renault 5 Turbo та Turbo 2 з бензиновими двигунами, має задньопривідне компонування. Він оснащується двома електромоторами (по одному на задні колеса) та літій-іонним акумулятором на 42 кВт/год (він знаходиться в центрі під підлогою). Щоб повністю зарядити акумулятор потрібно 2 години.

Загальна потужність двох електромоторів складає 375 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Цього достатньо для того, щоб до 100 км/год розігнатися за 3,5 секунди при максимальній швидкості 200 км/год.

Цей електричний концепт отримав дуги безпеки, 19-дюймові передні колісні диски та 20-дюмові задні колісні диски, спеціальний режим дрифту та багато іншого. Розмір передніх шин - 225/35 R19, а задніх - 325/25 R20.

Renault R5 Turbo 3E навряд чи потрапить у серійне виробництво. Однак, Alpine розробляє спортивну версію електромобіля Renault 5.

Раніше Renault офіційно представив свій найдешевший кросовер.