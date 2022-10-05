Renault показав новий концепт Renault 4

Компанія Renault показала тизери свого нового концепту Renault 4. Офіційна презентація цієї новинки відбудеться незабаром – 17 жовтня.

Renault вже випускав автомобіль під назвою Renault 4 - з 1961 по 1994 рік. Загалом на 10 заводах у різних країнах світу випустили понад 8 млн автомобілів цієї моделі. Тепер французький автогігант планує відродити назву Renault 4.

Новий Renault 4 буде компактним кросовером з електричною силовою установкою. Судячи з тизерів, цей кросовер матиме великий дорожній просвіт і позашляхові шини. Крім того, він матиме багажник на даху в стилі позашляховика Ford Bronco.

Нагадаємо, довжина класичного Renault 4 складала 3663 мм. Але у нас склалося таке враження, що новий Renault 4 буде більшим. Загалом, цей кросовер матиме елементи дизайну, що нагадують класичну модель 4.

Офіційна прем'єра концепту Renault 4 відбудеться 17 жовтня під час автосалону у Парижі. Коли з'явиться його серійна версія - ще не відомо. Нагадаємо, у 2025 році мають початися продажі нового Renault 5. Ця новинка теж отримає ретро-стиль та електричну силову установку.

Раніше Renault офіційно представив оновлений компактний кросовер Renault Kwid.