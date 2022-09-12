Volkswagen представив концепт нового кросовера

Компанія Volkswagen офіційно показала свій новий концепт VW ID. Xtreme. Це повнопривідний електричний кросовер.

Volkswagen представив концепт нового кросовера

ID VW. Xtreme збудований на базі Volkswagen ID.4 GTX. У порівнянні з ID.4 GTX у нього більший дорожній просвіт. Крім того, концепт отримав 18-дюймові колісні диски із позашляховими шинами, додаткову захисну дугу, модернізований передній бампер, додаткові світлодіодні фари на даху, додатковий захист днища та бампера.

У салоні також відбулися зміни. Так, у концепту нові сидіння та вставки з алькантари.

Volkswagen представив концепт нового кросовера

Концепт VW ID. Xtreme оснащується модернізованою електричною силовою установкою. Її потужність складає 382 к.с. Це на 87 кінських сил більше, ніж у стандартного ID.4 GTX. Скільки такий концепт може проїхати на одній підзарядці – не повідомляється. Мабуть, запас ходу в нього такий самий, як і стандартної версії.

На даний момент компанія Volkswagen не планує запускати концепт VW ID. Xtreme у серійне виробництво. Однак не можна виключати, що це станеться у майбутньому. Також не виключено, що німецький автогігант на основі цього концепту створить нову модель.

Volkswagen представив концепт нового кросовера

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen розпочав дорожні тести оновленого компактного кросовера VW Tiguan. У продажу він з'явиться у 2024 році.


Максимов Віталій, Тудей





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