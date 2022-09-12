Volkswagen представив концепт нового кросовера

Компанія Volkswagen офіційно показала свій новий концепт VW ID. Xtreme. Це повнопривідний електричний кросовер.

ID VW. Xtreme збудований на базі Volkswagen ID.4 GTX. У порівнянні з ID.4 GTX у нього більший дорожній просвіт. Крім того, концепт отримав 18-дюймові колісні диски із позашляховими шинами, додаткову захисну дугу, модернізований передній бампер, додаткові світлодіодні фари на даху, додатковий захист днища та бампера.

У салоні також відбулися зміни. Так, у концепту нові сидіння та вставки з алькантари.

Концепт VW ID. Xtreme оснащується модернізованою електричною силовою установкою. Її потужність складає 382 к.с. Це на 87 кінських сил більше, ніж у стандартного ID.4 GTX. Скільки такий концепт може проїхати на одній підзарядці – не повідомляється. Мабуть, запас ходу в нього такий самий, як і стандартної версії.

На даний момент компанія Volkswagen не планує запускати концепт VW ID. Xtreme у серійне виробництво. Однак не можна виключати, що це станеться у майбутньому. Також не виключено, що німецький автогігант на основі цього концепту створить нову модель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen розпочав дорожні тести оновленого компактного кросовера VW Tiguan. У продажу він з'явиться у 2024 році.