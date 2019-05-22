Skoda Superb обретет версию Scout.

Незадолго до официальной премьеры рестайлингового «Суперба» чешская марка обнародовала очередной видеотизер. Из него мы узнаем, что в линейке флагманской модели появятся комплектации Laurin&Klement и Scout.

Появление первой не было неожиданностью. Она есть даже у более доступной «Октавии», так что оставлять без нее самую дорогую модель в гамме было бы нелогично. А вот «Скаутом» Skoda Superb прежде не была. Во втором поколении у машины была версия с обвесом из некрашеного пластика, но полный привод ей полагался в качестве опции, увеличенного клиренса не было, а называлось такое исполнение Outdoor.

Рестайлинг не поменяет стилистику машины, как это, например, случилось при обновлении нынешней «Октавии», примерившей «четырехглазое» лицо. Оптика стала более угловатой, в фарах ксенон уступил место светодиодам. Последнее решение давно назрело: даже более доступные Scala, Octavia и Karoq уже оснащаются более продвинутой оптикой, нежели флагманский Superb с биксеноном.

Но субординация все-таки соблюдена. Если на хэтчбеке Scala впервые для «Шкоды» применяются динамические указатели поворота «бегущая строка» в задних фонарях, то на Superb их поставили и спереди. Вдобавок лифтбек – тоже первым среди «Шкод» - щеголяет матричными фарами. Они умеют настраивать форму и яркость светового пучка в зависимости от обстоятельств, опираясь на данные камеры на ветровом стекле.

Поговаривают, что после обновления в гамме «Суперба» должна появиться гибридная силовая установка. Суммарная отдача мотора 1.4 TSI и его электрического собрата составит порядка 220 л.с. До полусотни километров автомобиль сможет проехать на чистом электричестве. Ожидается и мультимедиа нового поколения с функцией обновления «по воздуху».