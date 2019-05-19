2019-05-19
Honda NSX выставили против Nissan GT-R
Honda NSX оснащен гибридной силовой установкой, способной выдавать 581 лошадиную силу и 645 Нм, в то время как Nissan GT-R, модифицированный ателье Litchfield, оборудован силовой установкой мощностью 640 л.с. и крутящим моментом 813 Нм. Весят машины примерно одинаково (Honda NSC легче на 24 килограмма).
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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