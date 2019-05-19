Новостей.COM ⇒ Транспорт

Honda NSX выставили против Nissan GT-R Honda NSX оснащен гибридной силовой установкой, способной выдавать 581 лошадиную силу и 645 Нм, в то время как Nissan GT-R, модифицированный ателье Litchfield, оборудован силовой установкой мощностью 640 л.с. и крутящим моментом 813 Нм. Весят машины примерно одинаково (Honda NSC легче на 24 килограмма).

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.