Интерьер Volkswagen Golf VIII: первое фото.

Только вчера мы опубликовали официальный рисунок «Фольксвагена» с изображением приборной панели нового «Гольфа». А сегодня ее фотографию, сделанную фотошпионами, обнародовал портал carscoops.com.

Интерьер Volkswagen Golf VIII: первое фото.
Интерьер Volkswagen Golf VIII: первое фото.

Golf, следуя за модой, отказывается от ставших старомодными физических клавиш. Похоже, что управлять климатом можно будет только через центральный дисплей, а слева от цифровой комбинации приборов примостится еще один экран. Что интересно: своими очертаниями мультимедийный монитор повторяет границы панели, но при этом не встроен в нее, а вынесен чуть вперед. Странное решение с точки зрения стиля.

В середине марта в интернете появились шпионские снимки «Фольксвагена Гольф» восьмого поколения, на которых автомобиль лишен камуфляжа. Похоже, что в деле эволюционного подхода к изменению внешности немцы превзошли себя! С некоторых ракурсов новинку не отличить от предшественника.

Ранее стало известно, что начало выпуска «Гольфа» откладывается. Изначально старт производства был запланирован на начало лета, публичный дебют на автосалоне во Франкфурте и начало продаж – на осень. Однако, по последней информации, продажи начнутся не раньше февраля 2020-го, а первый показ на «домашнем» моторшоу не состоится: придется ждать Женевы, а это уже март следующего года.

Чуть позже «Гольфа» должна была дебютировать новая Skoda Octavia. Она перестала быть машиной «попроще» и теперь по навороченности не уступает «Фольксвагену». А раз так, вероятно, задержится и она – тоже до 2020 года.


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