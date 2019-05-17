В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай
Авария произошла между остановками "КПИ" и "Полевая".
В Киеве скоростной трамвай сошел с рельсов, в результате чего образовалась большая пробка, сообщает Громадське.
Авария произошла на линии скоростного трамвая между остановками "КПИ" и "Полевая", говорится в сообщении.
Отмечается, что в пробке застряли не менее 10 трамваев.
По словам водителя одного из трамваев, пока неизвестно сколько времени понадобится на ликвидацию затора.
Отмечается, что на остановках наземного общественного транспорта вокруг линии трамвая, возникли огромные скопления людей, поскольку все пересаживаются на маршрутки и автобусы.
Напомним, в марте недалеко от улицы Жолудева на Борщаговке скоростной трамвай сходил с рельсов два дня подряд.
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17.05.2019 00:38