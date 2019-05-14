"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог

Работники "Киевавтодора" начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия и обещают продемонстрировать первый результат уже ко Дню Киева 26 мая.

Об этом сообщила пресс-служба КП в Фейсбуке.

"Новинка в весенней генеральной уборке столичных улиц - автодоровцы начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года "Киевавтодор" закупил три новые многофункциональные машины "FordTrucks" с установками "Rasco", которые уже использовались в столице зимой - для распределения жидких хлоридов. Сейчас - весной и летом - они будут функционировать также как поливомоечные машины.

Фото: facebook.com/kievavtodor

"Одной из «изюминок» новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - отметили в "Киевавтодоре".

Напомним, в прошлом году "Киевавтодор" также приобрел две канадские снегоплавильные установки TRECAN 60-PD.