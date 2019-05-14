"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог

Коммунальщики обещают продемонстрировать первый результат "генеральной уборки" ко Дню Киева.

"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог
"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог

Работники "Киевавтодора" начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия и обещают продемонстрировать первый результат уже ко Дню Киева 26 мая.

Об этом сообщила пресс-служба КП в Фейсбуке.

"Новинка в весенней генеральной уборке столичных улиц - автодоровцы начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года "Киевавтодор" закупил три новые многофункциональные машины "FordTrucks" с установками "Rasco", которые уже использовались в столице зимой - для распределения жидких хлоридов. Сейчас - весной и летом - они будут функционировать также как поливомоечные машины.

Фото: facebook.com/kievavtodor

"Одной из «изюминок» новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - отметили в "Киевавтодоре".

Напомним, в прошлом году "Киевавтодор" также приобрел две канадские снегоплавильные установки TRECAN 60-PD.


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