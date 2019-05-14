"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог
Коммунальщики обещают продемонстрировать первый результат "генеральной уборки" ко Дню Киева.
Работники "Киевавтодора" начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия и обещают продемонстрировать первый результат уже ко Дню Киева 26 мая.
Об этом сообщила пресс-служба КП в Фейсбуке.
"Новинка в весенней генеральной уборке столичных улиц - автодоровцы начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце прошлого года "Киевавтодор" закупил три новые многофункциональные машины "FordTrucks" с установками "Rasco", которые уже использовались в столице зимой - для распределения жидких хлоридов. Сейчас - весной и летом - они будут функционировать также как поливомоечные машины.
"Одной из «изюминок» новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - отметили в "Киевавтодоре".
Напомним, в прошлом году "Киевавтодор" также приобрел две канадские снегоплавильные установки TRECAN 60-PD.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
14.05.2019 17:22