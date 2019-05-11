Uber провела IPO и стала дороже Tesla и Ford вместе взятых

10 мая компания Uber стала публичной компанией, проведя первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже и продав 180 миллионов акций по стоимости $45 за единицу, чем были привлечены дополнительные инвестиции в размере $8,1 млрд.

Uber

Рыночная капитализация Uber достигла $75,5 млрд, а учитывая ограниченные в обращении акции – $82,4 млрд. Однако, это все же значительно меньше прогнозируемых аналитиками $120 млрд и ожидаемых самой Uber $100 млрд.

Причинами низкой стоимости Uber стало падение стоимости акций сервиса заказа такси Lyft, являющегося основным конкурентом Uber, а также значительное снижение индекса S&P 500 в связи с обострением торговой войны между США и Китаем.

Несмотря на это, IPO компании Uber стало третьим по величине после Alibaba с $168 млрд и Facebook с $104 млрд. Капитализация той же Tesla составляет всего $42 млрд.


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