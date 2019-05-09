У берегов Хорватии застряло судно с 340 людьми на борту, его не могут отбуксировать из-за непогоды

У корабля "Аурелия" в Адриатическом море вышли из строя двигатели.

Итальянский паром "Аурелия", перевозивший 250 пассажиров и 90 члена экипажа, потерпел техническое бедствие на пути к хорватскому порту Сплит неподалеку архипелага Корнати на побережье Адриатического моря. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, судно шло из итальянской Анконы в Сплит. Проблема возникла с двигателями судна, корабль прекратил движение и подал сигнал бедствия, течение начало сносить его в открытое море. Однако из-за непогоды малые спасательные суда были вынуждены вернуться к пристаням.

На помощь прибыл торговый корабль, который защищает лайнер от волн. С пристани Задар направили буксир, который должен привлечь паром в Сплит.

На судне, согласно данным хорватских СМИ, нет паники, хотя пассажиры уставшие и обеспокоены, поскольку они должны быть в Сплите еще в семь часов утра.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.


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