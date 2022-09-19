Багато постраждалих і "швидких": важка ДТП в Києві, Мерседес відправив забиту людьми маршрутку в стовп
Серйозна ДТП за участю маршрутки та автівки Mercedes сталася цього ранку в Києві на Повітрофлотському проспекті.
Як повідомляють телеграм-пабліки, багато постраждалих.
«Мерседес врізався в попутну маршрутку забиту людьми і загнав її в стовп. Повітрофлотський проспект перед вул. Антонова. Багато швидких. Інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.
Аварія сталася в результаті зіткення авто з військовою технікою.
Ще четверо людей постраждали.
«Жінка, що знаходилася за кермом та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», - повідомляли раніше в поліції.
"То була глибока ніч. Людина, яка була за кермом, мала певні "проблеми зі здоров'ям". Ну ви розумієте – там певні "стимулятори" були", – розповів радник голови ОП Михайло Подоляк про винуватця ДТП.
Також він запевнив, що це була звичайна аварія і жодних загроз для здоров’я Зеленського не існує.
«Все нормально. Є лише певна матеріальна шкода», – додав Подоляк.