Рассекречен дизайн беспилотников Samsung

Рассекречен дизайн беспилотников Samsung

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung серию патентов на дизайн беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Все обнародованные документы имеют одинаковое лаконичное название «Дрон» (Drone), однако описывают различные варианты исполнения беспилотников.

Рассекречен дизайн беспилотников Samsung

Как можно видеть на иллюстрациях, южнокорейский гигант размышляет на БПЛА в виде квадрокоптера. Иными словами, конструкция предусматривает использование четырёх несущих винтов.

При этом Samsung рассматривает разные конфигурации корпуса. К примеру, он может иметь круглую форму или форму квадрата с закруглёнными углами.

Рассекречен дизайн беспилотников Samsung

К сожалению, какие-либо технические подробности в документах не приводятся. Но очевидно, что в оснащение войдут различные датчики и камера для фото- и видеосъёмки с воздуха.

Рассекречен дизайн беспилотников Samsung

Заявки на патенты были поданы южнокорейским гигантом ещё в апреле 2017 года, но зарегистрированы разработки только сейчас. Пока, впрочем, не ясно, планирует ли Samsung выпуск коммерческих дронов с предложенным дизайном.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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