Дизайнери показали нову Skoda Octavia

Компанія Skoda планує у 2023 році почати продавати оновлену Skoda Octavia. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерному зображенні, якою може бути ця новинка.

Як основу дизайнери взяли шпигунські фотографії оновленого універсала Octavia, який сфотографували ще у січні 2022 року під час дорожніх тестів.

Нагадаємо, що Skoda Octavia четвертого покоління дебютувала у листопаді 2019 року. Тобто поява її оновленої версії вже назріла.

Судячи з шпигунських фотографій, оновлена Octavia отримає нову радіаторне решіткау, нові фари, нові задні ліхтарі та видозмінений задній бампер. Завдяки новому передньому бамперу у Octavia буде спортивніший дизайн, приблизно як у версії RS.

Салон буде оброблений новими, приємнішими на дотик матеріалами. Екран мультимедійної системи буде 12 дюймів. Мультимедійна система отримає оновлене програмне забезпечення.

Дизельні мотори залишаться без змін, а от бензинові силові агрегати електрофікують. Версії G-Tec більше не буде. Велике значення матиме гібридна версія PHEV (вона отримає більше запасу ходу на електротязі).

Skoda офіційно представить оновлену Skoda Octavia навесні 2023 року. У продажу вона з'явиться у другій половині 2023 року.

Раніше в Мережі показали новий кросовер Skoda, який з'явиться у продажу у найближчі роки.