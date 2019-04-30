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Nissan GT-R против Mercedes-AMG GT R: дрэг-гонка Nissan GT-R, участвовавший в гонке, оснащен двигателем твин-турбо V6, способным выдавать 570 л.с., а Mercedes-AMG GT R использует твин-турбо V8 мощность 585 л.с. Гонку провело издание Autocar India.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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