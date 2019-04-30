В РоSSии после столкновения с "КамАЗом" перевернулся автобус с украинцами

В результате ДТП пострадали 26. Водителю автобуса ампутировали ногу.

В РоSSии после столкновения с "КамАЗом" перевернулся автобус с украинцами
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В Орловской области РоSSии на трассе столкнулись рейсовый автобус из Украины и грузовой автомобиль "КамАЗ". После столкновения автобус опрокинулся в кювет, в результате ДТП пострадал 21 человек.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

"Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие - это граждане Украины", - рассказали в экстренных службах Орловской области.

Глава Кромского района Иван Митин сообщил, что ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадали 26. Все, кто получил незначительные травмы, временно размещены в местной гостинице.

Сейчас в Кромской центральной районной больнице находятся 12 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

"Водитель был прооперирован. Он остается в больнице, в хирургическом отделении. Состояние у него тяжелое. Много крови потерял. У него ампутация ноги", - рассказали в больнице. У большинства остальных пострадавших - травмы средней тяжести.

Как сообщил изданию "Украинская правда" замдиректора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, всего в автобусе находилось 52 украинца.

"Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали", - рассказал он.

Напомним, ранее в Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали.


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