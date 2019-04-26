У Керченского пролива скопилось несколько десятков судов, идущих в украинские порты

Объективных причин для закрытия прохода не было.

В Керченском проливе и Азовском море 25 апреля наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения через Керченский пролив. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Фото: Скопление судов у Керченского пролива

По данным местных СМИ, в Керчи в течение дня наблюдалась солнечная погода, штормового ветра не было, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было. В течение 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря. По состоянию на 19 часов вечера расстояние между кораблями и Керченским мостом составляла около двух морских миль.

Суда можно было увидеть с берега из Керчи.

По информации сайта Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов, в Азовском море находятся суда под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, РоSSии и других государств.

Напомним, накануне председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что РоSSия создает "искусственные очереди" кораблей в Керченском проливе, осуществляя усиленный досмотр кораблей, следующих в украинские порты.

С ноября 2018 года украинские морские порты Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Россией для захода и выхода судов. Это произошло после того, как 25 ноября роSSийские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблях и захватили их и 24 членов их экипажей.


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