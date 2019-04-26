У Керченского пролива скопилось несколько десятков судов, идущих в украинские порты
Объективных причин для закрытия прохода не было.
В Керченском проливе и Азовском море 25 апреля наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения через Керченский пролив. Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным местных СМИ, в Керчи в течение дня наблюдалась солнечная погода, штормового ветра не было, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было. В течение 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря. По состоянию на 19 часов вечера расстояние между кораблями и Керченским мостом составляла около двух морских миль.
Суда можно было увидеть с берега из Керчи.
По информации сайта Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов, в Азовском море находятся суда под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, РоSSии и других государств.
Напомним, накануне председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что РоSSия создает "искусственные очереди" кораблей в Керченском проливе, осуществляя усиленный досмотр кораблей, следующих в украинские порты.
С ноября 2018 года украинские морские порты Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Россией для захода и выхода судов. Это произошло после того, как 25 ноября роSSийские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблях и захватили их и 24 членов их экипажей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
26.04.2019 18:08