Стало известно, на сколько завышают цены украинские АЗС

Украинские операторы розничного топливного рынка, согласно договоренностям с Кабмином, не должны продавать бензин дороже 52 гривен за литр, а дизельное топливо – 58 гривен за литр. Однако, далеко не все сети АЗС придерживаются договоренностей…

В частности, в Житомирской области правоохранительные органы по состоянию на 9 июня проверили 19 АЗС. Из них 7 продавали топливо по необоснованно завышенным ценам. Цены завышались в размере от 2 до 10 гривен за литр.

Все эти заправки привлекли к административной ответственности, то есть оштрафовали. Проверки продолжаются.

В свою очередь, в Харьковской области благодаря действиям правоохранительных органов розничная цена бензина А-95 снизилась на 10 гривен за литр, а дизельного топлива – на 7 гривен за литр.

Напомним, в Украине в мае с целью борьбы с дефицитом топлива отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. С операторами розничного топливного рынка была достигнута негласная договоренность, что бензин будет стоить не больше 52 гривен за литр, а дизельное топливо –58 гривен за литр. Но, как видим, некоторые АЗС в погоне за лишней прибылью нарушают договоренности.

Между тем, некоторые эксперты не исключают, что в июле в Украине может повториться топливный кризис, как это было в конце апреля – мае 2022 года.