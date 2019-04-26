В Киеве на мостах Патона, Южном и Северном ограничат движение

В столице ограничат движение на трех мостах: им. Патона, Южном и Северном, в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Движение на мосту Патона будет ограничено с 28 апреля с 8:00 по 2 мая 6:00 утра. Будет перекрыто движение в первой полосе, по направлению бульвара Дружбы Народов.

На Южном мосту - с 12:00 29 апреля до 22:00 2 июня. Сообщается, что ограничат движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду моста возле метро "Выдубичи".

На Северном мосту - с 21.00 26 апреля до 06.00 02 мая. На мосту будут ремонтировать плиту на проезжей части. Движение будет ограничено по направлению жилого массива Троещина.

КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с ремонтами.