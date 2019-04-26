На железнодорожной станции в Николаеве вагон перерезал пополам человека
Каким образом мужчина попал под вагон - никто не видел.
Вечером, 24 апреля прямо на рельсах николаевской железнодорожной станции «Николаев» был обнаружено тело мужчины лет сорока, перерезанное пополам. Об этом сообщает николаевский ресурс Новости-N.
Случайный прохожий заметил тело и сообщил в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского (Ленинского) райотдела полиции.
Тело находилось на железнодорожной колее, ведущей к горке, с которой спускают вагоны при формировании поездов.
Каким образом мужчина попал под вагон - никто не видел. Не исключена вероятность того, что он пытался перейти через железнодорожные пути, однако попал под вагон, который как раз в этот момент катился с горки. Также нельзя исключать версию о самоубийстве.
Напомним, 23 апреля в центре Львова на детской площадке повесился 39-летний гражданин Исландии. Возле трупа полиция обнаружила деньги, компьютер и пустую бутылку из-под виски. Это свидетельствует о том, что иностранец не был ограблен перед смертью. Также установлено, что он не подвергался насилию.
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