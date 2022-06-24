У вагоні перебували 19 осіб: у Росії підпалили поїзд прямо під час руху

Невідомий на Ямалі (Росія) підпалив вагон поїзда, що прямував з Нового Уренгоя в Оренбург.

Як повідомляють російські ЗМІ, вагон відчепили і загасили, постраждалих немає. Рух на ділянці призупинено.

На момент загоряння у вагоні перебували 19 пасажирів.

На опублікованих у Мережі кадрах видно вагон, охоплений полум'ям, та людей на рейках.

Іл-76 летів з Оренбурга в Білгород. Борт приземлявся в Рязані на дозаправку, аварія сталася практично відразу після зльоту.

За останніми даними, загинули 4 людини.

У мережі також з'явилося відео моменту катастрофи літака. Судячи з опублікованих кадрів, якби ІЛ пролетів ще кілька сотень метрів, він міг би впасти в районі житлових висоток.