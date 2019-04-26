Ford снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетов

Дети, носящиеся по супермаркетам с продуктовыми тележками, могут доставить немало неприятностей родителям, другим покупателям и сотрудникам торговых залов. В компании Ford предложили высокотехнологичное решение проблемы, создав тележку с системой автоматического торможения.

Разработчики новинки вдохновлялись технологией, помогающей водителям избежать аварий на дороге. Речь идёт о системе Ford Pre-Collision Assist, которая распознаёт транспортные средства, пешеходов и велосипедистов на дороге и обеспечивает автоматическое торможение в случае риска столкновения или наезда.

Автомобильная система Ford Pre-Collision Assist получает данные от камеры на лобовом стекле и радара на бампере. В свою очередь, магазинная тележка использует для этих целей специальный датчик, который сканирует пространство впереди, идентифицируя людей и объекты. В случае опасности автоматически активируются тормоза, и тележка самостоятельно останавливается.

На сегодняшний день тележка с системой автоматического торможения — это прототип, разработанный в рамках проекта Ford Interventions. Цель данной инициативы заключается в том, чтобы показать, как автомобильные технологии могут помочь в решении повседневных проблем.

«Технология Pre-Collision Assist помогает владельцам автомобилей Ford избежать аварий или смягчить последствия столкновения. Мы считаем, что, демонстрируя работу системы на такой простой вещи, как продуктовая тележка, мы можем подчеркнуть, насколько полезной технология может быть для каждого водителя», — заявляет Ford.



