У Європі з'явився електричний Ford E-Tourneo Custom

Компанія Ford офіційно презентувала свій новий електричний фургон Ford E-Tourneo Custom. Він отримав сучасний дизайн, передові технології та запас ходу у 370 км.

У Європі з'явився електричний Ford E-Tourneo Custom

E-Tourne – це нова електрична версія фургона. Цей автомобіль оснащується електромотором потужністю 215 к.с. та літій-іонною батареєю на 74 кВтг. На одній підзарядці батареї такий фургон проїжджає 370 км.

За допомогою швидкого зарядного пристрою батарею можна зарядити з 15% до 80% за 41 хвилину. На звичайне заряджання батареї потрібно менше 8 годин.

Місце водія повністю поновили. Цифрова панель приладів об'єднана з 13-дюймовим сенсорним екраном. Ключовий компонент – нова інформаційно-розважальна система SYNC 4. Вона сумісна з Android Auto та Apple CarPlay.

У Європі з'явився електричний Ford E-Tourneo Custom

Ford E-Tourneo Custom отримав велику кількість систем активної безпеки. Наприклад, адаптивний круїз контроль, систему утримання смуги руху, систему допомоги під час паркування. Існує також камера кругового огляду.

Новий Ford Tourneo в Європі має також версії з повноцінною гібридною силовою установкою і з дизельним двигуном потужністю 134, 148 і 168 к.с. Гібридний фургон на електротязі може проїхати 50 км. Дизельний двигун працює разом з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з восьмиступінчастим "автоматом".

У Європі з'явився електричний Ford E-Tourneo Custom

Ford E-Tourneo Custom з'явиться в середині 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У Європі з'явився електричний Ford E-Tourneo Custom

Раніше стало відомо, що у 2023 році Ford зніме з конвеєра Ford Fiesta.


Максимов Віталій, Тудей





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