Porsche 911 GT2 RS против McLaren 600LT: дрэг-гонка

Porsche 911 GT2 RS против McLaren 600LT: дрэг-гонка

McLaren 600LT оснащен 3,8-литровым твин-турбо V8, способным выдавать 592 лошадиные силы. Porsche 911 GT2 RS же использует 3,8-литровый твин-турбо I6 мощность 690 л.с.

Гонку провело издание Motorsport Magazine.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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