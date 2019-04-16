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Porsche 911 GT2 RS против McLaren 600LT: дрэг-гонка McLaren 600LT оснащен 3,8-литровым твин-турбо V8, способным выдавать 592 лошадиные силы. Porsche 911 GT2 RS же использует 3,8-литровый твин-турбо I6 мощность 690 л.с. Гонку провело издание Motorsport Magazine.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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