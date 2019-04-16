Volkswagen обновил семейство Transporter.

На прошедшем в начале марта Женевском автосалоне Volkswagen показал Multivan версии 6.1 – заметно обновленный микроавтобус поколения Т6. Теперь настал черед более доступной модели Transporter.

Volkswagen обновил семейство Transporter.

В целом набор изменений тот же с поправкой на то, что «Транспортеры» стоят меньше и оснащены попроще. Но и им тоже достались новые передний бампер (в начальной комплектации он неокрашенный), решетка радиатора, руль, дверные карты и приборная панель. Базовая модификация мотора 2.0 TDI отныне выдает 90 л.с. против 84 ранее. Вместо 102- и 114-сильных дизелей появился один на 110 «лошадей». Старшие двигатели отдачей 150 и 200 сил трогать не стали.

Грузовой отсек можно запирать отдельно от кабины водителя. Около сиденья шофера можно установить розетку на 230 Вольт. Сдвоенное пассажирское кресло предлагается в трех вариантах исполнения: стандартном, с запирающимся ящиком под ним или «сквозным» основанием, позволяющим просовывать под него длинномеры. В последнем случае максимальная длина груза увеличилась на 35-40 сантиметров.

Позже появится пакет «Курьер» в составе усиленных генератора, аккумулятора и приводных валов.


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