Украина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика

Самолет ВВС США потерпел крушение в конце 1965 года.

Украина и США ?возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика
Фото: nvimu.com.ua

Украинские и американские специалисты летом 2019 года начнут второй этап поисков самолета Военно-Воздушных Сил США, который упал в Черное море во времена "холодной войны".

Об этом сообщает пресс-служба Национального военно-исторического музея Украины.

Разведывательный самолет RB-57F "Канберра" боевой поддержки ВВС США потерпел крушение во время рабочего полета над Черным морем в конце 1965 года в акватории Северного Причерноморья.

"Версия о том, что самолет был сбит - исключена, следов обстрела не обнаружено. Цель экспедиции - найти части фюзеляжа с кабиной пилотов и поднять на поверхность останки двух членов экипажа: пилота, капитана Лестера Лейкея и штурмана, старшего лейтенанта Роберта Йатса", - говорится в сообщении.

Поисками обломков самолета и останков погибших летчиков уже второй год подряд занимаются подводные археологи и исследователи Центрального военно-морского музея Украины (филиал Национального военно-исторического музея Украины).

Во время испытательных выходов прошлого года экспедиция обнаружила на дне Черного моря 107 объектов, из них уже 17 визуализированы - это артефакты древней и средневековой эпох и объекты времен Второй мировой войны, в частности самолет-амфибия.

Стратегический высотный разведывательный самолет RB-57F "Канберра" входил в состав 7407-й эскадрильи боевой поддержки ВВС США в г. Висбаден (ФРГ) и временно находился на авиабазе Инджирлик (Турция). Утром 14 декабря 1965 он вышел на маршрут над Черным морем, но в определенное время не вернулся на базу и не вышел на связь. Во время 10-дневных поисков, которые сразу после аварии вели США, СССР и Турция, было обнаружено левое крыло с моторной гондолой и остатками двигателя, центроплан без нижней части, 2 м правого крыла, сопло и колесо. Обломки не имели явных признаков того, что самолет был сбит, поэтому считается, что авария произошла по техническим причинам, скорее всего из-за разгерметизации кабины пилотов.

Тела двух членов экипажа - пилота, капитана Лейкея и штурмана, старшего лейтенанта Йатса, найдены не были.


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