Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Инцидент расследует ГБР.
Государственное бюро расследований начало расследовать избиение полицейским водителя квадроцикла в Дарницком районе Киева (массив Осокорки).
Об этом сообщила в Фейсбуке первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.
Дело открыто по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).
"В ходе досудебного расследования установлено, что 6 апреля 2019 года группа неизвестных, находясь в зоне отдыха Дарницкого района Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, с применением предмета похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другой неустановленной личности. Установлено, что один из нападавших является работником Национальной полиции", - сообщила она.
В случае доказательства вины, хулиганам грозит до семи лет лишения свободы.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в марте в Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного.
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08.04.2019 07:09