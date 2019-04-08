Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках

Инцидент расследует ГБР.

?Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Фото: Скриншот видео

Государственное бюро расследований начало расследовать избиение полицейским водителя квадроцикла в Дарницком районе Киева (массив Осокорки).

Об этом сообщила в Фейсбуке первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

Дело открыто по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

"В ходе досудебного расследования установлено, что 6 апреля 2019 года группа неизвестных, находясь в зоне отдыха Дарницкого района Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, с применением предмета похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другой неустановленной личности. Установлено, что один из нападавших является работником Национальной полиции", - сообщила она.

В случае доказательства вины, хулиганам грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в марте в Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного.


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