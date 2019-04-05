На всех украинских автостоянках будут устанавливать зарядки для электрокаров

В документацию, которая устанавливает правила для застройки в Украине, внесли изменения: теперь 5% машиномест на парковках обязательно должны быть оборудованы зарядками для электрокаров. А к 2030 году этот показатель должен достичь 100%. Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития и строительства (Минрегиона), пишут AIN.UA

Соответствующие изменения прописаны в Государственных строительных нормах ? это обязательные нормативные акты, которыми пользуются при проектировке новых и реконструкции существующих зданий, кварталов и микрорайонов. Изменения, касающиеся электрокаров, вступают в силу с 1 июля этого года.

«В ближайшие 5-10 лет весь мир полностью перейдет на электрокары. Это не произойдет одномоментно и готовиться к этому надо уже сейчас. Поэтому в новых изменениях к ДСН по автостоянкам мы предусмотрели обязательно устраивать на парковках, которые проектируются, минимум 5% машиномест с зарядками», - заявил замминистра Лев Парцхаладзе.