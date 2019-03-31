Вертикальную посадку F-35 показали на видео
В видеоролике отмечается, что флагманский универсальный корабль ВМС США типа Wasp дежурной десантной группы, на который и совершил посадку истребитель F-35B КМП США, в данный момент задействован в Индо-Тихоокеанском регионе «для улучшения взаимодействия с партнёрами» и служит в качестве средства оперативного реагирования на случай наступления «любых непредвиденных обстоятельств».
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 представлено в трёх вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой), а также C (палубный). Тем временем ВВС Бельгии, получив свои самолёты F-35, признали их «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа»: эксперты выявили как минимум три недостатка, которые делают самолёт неэффективным.
В числе критических недоработок — низкая точность стрельбы из-за особенностей работы интегрированного в шлем видоискателя, недостаточная степень защиты системы передачи данных от кибератак и недолговечность конструкции фюзеляжа. Минобороны Бельгии планировало закупить 34 истребителя F-35 по цене более четырех миллиардов евро, но обнаруженные недостатки, по словам бельгийцев, ставят сделку под сомнение.
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