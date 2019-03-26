Сотрудница патрульной полиции госпитализирована из-за ДТП в Киеве

По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в столб.

?Сотрудница патрульной полиции госпитализирована из-за ДТП в Киеве
Фото: Александр Калинчук / kiev.informator.ua

Во вторник, 26 марта, на улице Юрия Ильенко (бывшая Мельникова) в Киеве произошла авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в столб.

Как сообщает "Информатор", авария произошла около 5:30.

Prius ехал по улице Юрия Ильенко в сторону улицы Сечевых Стрельцов. Водитель патрульной машины уснул за рулем, от чего машину занесло и она врезалась в электроопору. В результате аварии пострадала девушка-полицейская. Ее с травмами разной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Полицейский автомобиль от столкновения со столбом получил серьезные повреждения всей передней части и моторного отсека.

Напомним, в феврале на Южном мосту в Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиляВ Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
В аэропорту Франкфурта отменили 68 рейсов из-за технического сбояВ аэропорту Франкфурта отменили 68 рейсов из-за технического сбоя
Из-за пожара на полях возле Ровно пришлось ограничить проезд по двум дорогамИз-за пожара на полях возле Ровно пришлось ограничить проезд по двум дорогам
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
В Киеве отремонтировали станцию метро "Святошин"В Киеве отремонтировали станцию метро "Святошин"
Маршрутка сбила троих людей у метро "Дорогожичи" в Киеве (обновлено)Маршрутка сбила троих людей у метро "Дорогожичи" в Киеве (обновлено)
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Укрзализныця" показала проект реконструкции Вокзальной площади в Киеве"Укрзализныця" показала проект реконструкции Вокзальной площади в Киеве
На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилейНа авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей
В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиляВ Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
Грузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в КиевеГрузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости